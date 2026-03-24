Irmãos são atacados a pauladas após criminoso arrombar porta

Por rondoniaovivo.com

Publicada em 24/03/2026 às 09h15

Uma equipe do Samu prestou socorro a dois irmãos de 44 e 45 anos que foram agredidos a pauladas na madrugada desta terça-feira (24) em um apartamento na Rua Novo Horizonte, bairro Nova Esperança, zona Norte de Porto Velho (RO).



As vítimas sofreram sangramento na cabeça e lesões nos braços. A Polícia Militar foi chamada e o feridos contaram que estavam dormindo quando um criminoso ainda não identificado chegou arrombando a porta do apartamento e atacando eles a pauladas sem dizer o motivo.

O autor do crime estaria em uma motocicleta Bros e fugiu logo depois.



Policiais civis do 2° DP irão seguir nas investigações do crime.



As vítimas foram encaminhadas para a policlínica Ana Adelaide.