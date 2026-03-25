Irã rejeita plano de paz dos EUA e diz que não vai permitir que Trump dite o fim da guerra

Por G1

Publicada em 25/03/2026 às 10h13

O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa durante a posse de Markwayne Mullin como secretário do Departamento de Segurança Interna (DHS), na Casa Branca, em Washington, D.C., EUA, em 24 de março de 2026. — Foto: Evan Vucci/Reuters

O Irã confirmou nesta quarta-feira (25) que recebeu uma proposta de paz do governo dos Estados Unidos mas que a considera "excecssiva", segundo a rede de TV estatal iraniana Press TV.

Mais cedo, o Paquistão disse que entregou ao Irã uma proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos, disseram nesta quarta-feira (25) autoridades iranianas e paquistanesas às agências de notícias Reuters, Associated Press (AP) e AFP.

Uma autoridade iraniana de alto escalão confirmou à agência de notícias Reuters que o Irã recebeu uma proposta de cessar-fogo dos EUA por meio do Paquistão. Essa fonte, no entanto, não divulgou detalhes da proposta recebida e nem confirmou se se tratava do plano de 15 pontos elaborada por Washington e enviada a Teerã, segundo a mídia dos EUA.

Já autoridades paquistanesas afirmaram à AP que o governo entregou ao Irã, por meio de intermediários, o plano de 15 pontos elaborado pelos EUA. Leia mais sobre os pontos do plano abaixo.

A entrega do plano de cessar-fogo, reportada por Reuters e AP, ocorre em meio a falas contraditórias entre EUA e Irã sobre negociações para finalizar a guerra. Enquanto o presidente Donald Trump disse que os iranianos "querem fazer um acordo", Teerã afirma que o norte-americano "negocia com ele mesmo" e rejeitou que tratativas estejam em andamento.

A autoridade iraniana também afirmou à Reuters que a Turquia está ajudando a encontrar caminhos para pôr fim ao conflito e que “tanto a Turquia quanto o Paquistão estão sendo considerados como possíveis locais para essas negociações”.

Vizinho do Irã e com laços com os EUA, o Paquistão tem se apresentado como um dos possíveis locais para negociações entre Teerã e Washington. O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, ofereceu na terça-feira seu país para sediar eventuais negociações de cessar-fogo entre os dois países. Trump compartilhou em suas redes sociais uma captura de tela da publicação de Sharif.

Fontes da Reuters afirmaram no início da semana que negociações presenciais poderiam ocorrer nos próximos dias em Islamabad, capital paquistanesa, porém nenhum dos lados confirmou oficialmente essa informação.

Plano de paz com 15 pontos

O documento elaborado pelos EUA tem 15 pontos e envolve os programas nuclear e de mísseis balísticos iranianos. Segundo as agências de notícias e o jornal norte-americano "The New York Times", entre os pontos do plano estão:

o comprometimento de nunca buscar desenvolvimento de armas nucleares;

a limitação no alcance e no número de mísseis iranianos;

a desativação das usinas de enriquecimento de urânio de Natanz, Isfahan e Fordow;

o fim do financiamento a grupos aliados na região, como Hamas e Hezbollah;

a criação de uma zona marítima livre no Estreito de Ormuz.

As autoridades paquistanesas descreveram à agência que o plano norte-americano, de forma geral, abrange alívio de sanções, cooperação nuclear civil, redução do programa nuclear do Irã, limites para mísseis e acesso para navegação pelo Estreito de Ormuz.