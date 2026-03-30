Irã reduz para 12 anos idade de voluntários que queiram ajudar na guerra

Por G1

Publicada em 30/03/2026 às 15h45

O Irã reduziu para 12 anos a idade mínima para voluntários que queiram se juntar à sua Guarda Revolucionária para ajudar na guerra contra os Estados Unidos e Israel.

O anúncio foi feito por um porta-voz da Guarda Revolucionária iraniana na semana passada, através da mídia estatal. Antes, menores já podiam participar, mas só a partir dod 14.

A campanha chamada "Pelo Irã" visa recrutar novos membros para auxiliar em atividades como patrulhas, postos de controle e logística.

“Considerando que a idade dos interessados ​​diminuiu e que eles estão pedindo para participar, reduzimos a idade mínima para 12 anos”, disse Rahim Nadali.

O Irã voltou a protestar nesta segunda-feira (30) contra a proposta dos Estados Unidos para finalizar a guerra entre os dois países. O presidente dos EUA, Donald Trump, no entanto, foi na contramão no domingo (29) ao afirmar que as negociações com Teerã estavam progredindo.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baghaei, chamou as propostas norte-americanas de "fora da realidade, desproporcionais e excessivas" e questionou se o governo Trump leva as negociações a sério.

"Não tivemos nenhuma negociação direta com os EUA até o momento. O que houve foram mensagens recebidas por meio de intermediários, indicando o interesse dos EUA em negociar. Não sei quantos, nos EUA, levam a sério a alegada diplomacia americana! O Irã teve sua posição clara desde o início da guerra, ao contrário da outra parte. O que nos foi transmitido foram demandas excessivas e fora da realidade", afirmou Baghaei.

A fala do porta-voz iraniano é oposta a uma declaração dada por Trump ao jornal "Financial Times" no domingo. O presidente dos EUA disse que as negociações indiretas com Teerã, que ocorrem com intermédio do Paquistão, estavam avançando bem e afirmou que "um acordo pode ser feito rapidamente".

Na entrevista ao "Financial Times", Trump disse também que seu Exército "poderia pegar o petróleo no Irã" e tomar a ilha de Kharg, responsável por 90% da exportação de petróleo iraniano. Isso configuraria uma escala