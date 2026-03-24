Por G1

Publicada em 24/03/2026 às 15h36

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (24) que "o Irã não tem mais líderes" depois dos ataques americanos e de Israel, e que o país concordou em não desenvolver amar nucleares.

Trump diz que a Casa Branca está "conversando com as pessoas certas" em Teerã para encerrar a guerra. Ele disse também que os iranianos querem encerrar a guerra, pois o poderio militar do país se esgotou.

As declarações foram dadas momentos depois que uma pesquisa da Reuters/Ipsos apontou uma diminuição da aprovação, já minoritária, dos ataques ao Irã pelos americanos — de 40% para 36%.

Segundo o republicano, a cúpula iraniana concordou em "jamais desenvolver armas nucleares". O Irã nega oficialmente ter se engajado em qualquer negociação com Washington desde o início dos combates, em 28 de fevereiro.

Trump também reclamou da cobertura de grandes veículos americanos sobre a guerra, que não indicam uma completa derrota do regime iraniano no front, como Trump alega estar ocorrendo.

O Irã tem realizado ataques frequentes contra alvos em Israel e em países do Golfo Pérsico que possuem bases militares americanas.

Ao mesmo tempo, segundo a agência Reuters, os EUA preparam o envio de milhares de novos soldados para o Oriente Médio. A medida amplia o reforço militar na região, mesmo com o governo de Donald Trump dizendo que está buscando negociações com o Irã.

De acordo com as fontes ouvidas pela agência, que falaram sob anonimato, as tropas são da 82ª Divisão Aerotransportada, unidade de elite baseada em Fort Bragg, na Carolina do Norte. Elas não informaram o destino nem a data do envio.

As autoridades, falando sob condição de anonimato, não especificaram para onde no Oriente Médio as tropas seriam enviadas nem quando chegariam à região.

Uma das fontes disse à Reuters que ainda não foi tomada nenhuma decisão sobre o envio de tropas para o próprio Irã, mas que elas irão reforçar a capacidade para possíveis operações futuras na região.

Procuradas, as Forças Armadas dos EUA encaminharam o pedido à Casa Branca, que não respondeu até a última atualização desta reportagem.

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O destacamento desses soldados seria adicional ao envio, na semana passada, e milhares de fuzileiros navais e marinheiros a bordo do USS Boxer, um navio de assalto anfíbio, acompanhado por sua unidade expedicionária e outros navios de apoio.

Os deslocamentos previstos ocorrem apenas um dia depois de o presidente Donald Trump ter adiado as ameaças de bombardear usinas de energia iranianas, afirmando que houve conversas "produtivas" com o Irã.

O Irã negou que quaisquer negociações tivessem ocorrido.