Irã e Hezbollah fazem série de ataques contra Israel, e área residencial é atingida

Por G1

Publicada em 20/03/2026 às 10h31

Israel está sendo alvo de múltiplos ataques aéreos do Irã e do Hezbollah nesta sexta-feira (20), e também lançou uma nova onda de bombardeios contra o regime iraniano.

Em comunicados enviados pelo Telegram, a mídia estatal iraniana e o grupo terrorista libanês anunciaram ter lançado mísseis contra as colônias do norte israelense, mas principalmente contra a área central do país.

Os lançamentos foram confirmados pelo Exército de Israel, que acionou as sirenes para que a população buscasse abrigo e enviou avisos nas redes sociais:

"Pouco tempo atrás, as Forças de Defesa de Israel (IDF) identificaram mísseis lançados do Irã em direção ao território do Estado de Israel. Os sistemas defensivos estão operando para interceptar a ameaça".

Um dos locais atingidos foi uma área residencial da cidade de Rehovot. Vídeos feitos por testemunhas (veja acima) mostram uma casa pegando fogo após ser atingida por estilhaços de um míssil interceptado pelo sistema de defesa.

Fogo em casa de cidade israelense atingida por estilhaço de míssil do Irã — Foto: Hezbollah/Telegram

O prefeito local, Matan Dil, afirmou que, além da residência, vários locais foram atingidos pelos estilhaços. Esquadrões antibombas do Exército retiraram os moradores da área até que se confirmasse a ausência de explosivos ativos. Uma pessoa ficou ferida.

Retaliação iraniana

Segundo um comunicado do porta-voz do Exército iraniano, os ataques realizados foram "em memória dos mártires da segurança" e tiveram como alvos principais o aeroporto Ben Gurion, o Ministério da Segurança Interna israelense e a rede de TV 13, em Tel Aviv.

"Os aviões de reabastecimento estratégico no Aeroporto Ben Gurion são considerados ferramentas principais para apoiar ataques aéreos contra o Irã e o Eixo da Resistência. O Ministério da Segurança Interna do regime israelense representa o núcleo da gestão de crises do sistema agressor, enquanto a Rede de Televisão 13 é vista como um dos braços da guerra psicológica contra o Irã, atuando como voz oficial do regime para justificar suas agressões contra o povo iraniano", afirma o texto.

➡️ Na terça-feira (17), Ali Larijani, chefe do Conselho Supremo de Segurança do Irã, foi morto. Mais cedo, nesta sexta, Teerã confirmou a morte o general Ali Mohammad Naini, porta-voz da Guarda Revolucionária do Irã. Outros nomes fortes do regime iraniano também foram alvo esta semana.

De acordo com a agência de notícias iraniana Fars, a emissora de televisão Canal 12 também foi alvo de 20 mísseis lançados a partir do Líbano.

No Telegram, o Hezbollah também divulgou um vídeo de seu ataque à base israelense de Ein Zeitim, no norte do país. As imagens mostram militantes do grupo extremista caminhando pelos túneis subterrâneos com drones, que foram lançados contra o local.