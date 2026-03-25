Irã diz que lançou mísseis contra porta-aviões dos EUA

Por Agência Brasil

Publicada em 25/03/2026 às 10h48

O Exército do Irã lançou mísseis contra o porta-aviões norte-americano USS Abraham Lincoln e teria atingido a embarcação nesta quarta-feira (25), segundo as agências de notícias estatais Irib News e PressTV.

"A assessoria de comunicação do Exército informou sobre o disparo de mísseis de cruzeiro costa-mar em direção ao porta-aviões Abraham Lincoln e afirmou que o navio foi atingido", afirmou a Irib News.

Os EUA não confirmaram o ataque até a última atualização desta reportagem.

Um vídeo compartilhado pelo Exército iraniano mostra três mísseis sendo lançados a partir do solo e gritos em farsi. Em determinado momento, uma tela de computador aparece censurada em meio aos lançamentos.

O USS Abraham Lincoln já havia sido alvejado pelo Irã nos primeiros dias da guerra. À época, o Irã também disse que atingiu o porta-aviões, porém o Comando Central do Exército norte-americano negou impacto e afirmou que os mísseis iranianos "não chegaram nem perto" da embarcação.

Também na manhã desta quarta-feira, o comandante da Marinha do Irã afirmou à agência iraniana SSN que o grupo de ataque USS Abraham Lincoln está sob monitoramento constante será alvo assim que entrar no alcance dos mísseis iranianos.

O USS Abraham Lincoln está perto da costa do Oriente Médio desde janeiro e tem sido uma das principais plataformas de lançamento de caças de guerra para bombardeios em território iraniano em meio à guerra. O porta-aviões tem capacidade de carregar dezenas de aeronaves de guerra, e conta com um robusto sistema de defesa aérea.