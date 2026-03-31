Irã diz que bombardeou base secreta dos EUA nos Emirados Árabes e alojamento de soldados no Bahrein

Por G1

Publicada em 31/03/2026 às 09h54

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta terça-feira (31) que bombardeou duas instalações militares do Exército dos EUA com tropas dentro, uma base secreta nos Emirados Árabes Unidos e um alojamento improvisado de soldados no Bahrein.

Ainda não há confirmação por parte dos EUA, nem dos Emirados Árabes nem do Bahrein sobre os ataques até a última atualização desta reportagem.

A instalação militar secreta nos Emirados Árabes ficava do lado de fora da base aérea de Al Minhad e tinha cerca de 200 soldados norte-americanos dentro no momento em que foi atingida, segundo a força militar iraniana. O ataque teria ocorrido na segunda-feira e destruído a instalação, ainda de acordo com a Guarda iraniana.

"Ontem, com a superioridade de inteligência do Irã, um centro secreto de comando do Exército dos EUA fora da base de Al Minhad, nos Emirados Árabes Unidos, foi identificado e destruído. Segundo nossas informações, antes do impacto, cerca de 200 oficiais e comandantes americanos estavam vivos no local. (...) Tanto as bases dos Estados Unidos na região se tornaram inseguras para os comandantes inimigos quanto sua presença em pontos de apoio", afirmou a Guarda em comunicado.

Já o alojamento de tropas no Bahrein foi atingido por um ataque de precisão, segundo a Guarda Revolucionária. A força militar iraniana adotou um tom irônico ao dizer que o Comando Central do Exército dos EUA minimizará o ataque, indicando que causou mais danos do que será reportado pelos norte-americanos.

O secretário da Guerra dos EUA, Pete Hegseth, afirmou em coletiva nesta terça-feira que presenciou seu Exército abatendo dois mísseis disparados pelo Irã contra "uma sala cheia de oficiais reunidos", porém não deu mais detalhes sobre qual incidente foi esse nem onde ocorreu.

As bases militares dos EUA no Oriente Médio têm sido alvos de bombardeios retaliatórios feitos pelo Irã desde o início da guerra, há mais de um mês. Para prevenir mortes de suas tropas, Washington evacuou essas instalações entre janeiro e fevereiro, antes do início do conflito.

As tropas atacadas no Bahrein são da 5ª Frota naval norte-americana, segundo o Irã. Essa frota tem como alojamento principal a "Naval Support Activity (NSA) Bahrain", que é a principal base naval dos EUA no Golfo Pérsico.