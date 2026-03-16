Irã divulga nova carta de líder; Trump ironiza que Mojtaba ainda não falou

Por Agência Brasil

Publicada em 16/03/2026 às 16h06

Em meio a especulações sobre o real estado de saúde do novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, o governo iraniano divulgou hoje uma nova carta assinada pelo aiatolá.

Anúncio assinado por Mojtaba diz que funcionários da República Islâmica nomeados por Ali Khamenei serão mantidos em suas funções. O último líder supremo do Irã foi morto em um ataque coordenado entre os Estados Unidos e Israel no fim de fevereiro. Dias depois, em 8 de março, Mojtaba foi nomeado sucessor do pai.

"Após consultas de alguns gestores e funcionários das instituições que foram nomeados diretamente pelo Líder Mártir (Ali Khamenei ), anuncio que nenhum deles precisa renovar suas nomeações neste momento e que devem continuar trabalhando com base nas medidas e políticas que receberam durante sua vida", disse carta assinada por Mojtaba Khamenei.

Autoridades iranianas confirmaram que o novo líder se feriu no primeiro ataque dos EUA e Israel ao país. O filho do presidente iraniano, Yousef Pezeshkian, disse em sua conta no Telegram que Mojtaba está "são e salvo". Por outro lado, o governo Donald Trump chegou a afirmar que Mojtaba está "desfigurado", com diversas fraturas.

A ausência de imagens e discursos do novo líder supremo alimenta especulações sobre seu real estado de saúde, o que tem sido ironizado por Trump. Hoje, o presidente norte-americano especulou novamente sobre a situação de Mojtaba.

Muita gente diz que ele está gravemente desfigurado. Dizem que ele perdeu a perna, (...) outros dizem que ele morreu. Ninguém diz que ele está 100% saudável, e ele não se pronunciou (...) Donald Trump, durante coletiva de imprensa