Irã confirma morte de comandante que fechou o Estreito de Ormuz

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 30/03/2026 às 11h19

As autoridades do Irã confirmaram nesta segunda-feira a morte do comandante da Marinha da Guarda Revolucionária, Alireza Tangsiri, que havia sido alvo de um ataque atribuído a Israel na semana passada.

Segundo comunicado divulgado pela Guarda Revolucionária, Tangsiri morreu em decorrência de ferimentos graves. Ele era uma das figuras mais conhecidas das Forças Armadas iranianas e tinha papel estratégico dentro do aparato militar do país.

O conflito no Oriente Médio começou em 28 de fevereiro, após ataques coordenados realizados por Estados Unidos e Israel contra alvos no território iraniano.

Desde então, o Irã vem respondendo com lançamentos de mísseis e drones contra Israel e também contra alvos considerados estratégicos em países da região. O país mantém ainda o bloqueio do Estreito de Ormuz, rota por onde circula cerca de 20% do petróleo mundial.

A ofensiva liderada por EUA e Israel foi justificada pela falta de avanços nas negociações sobre o programa nuclear iraniano. Teerã, por sua vez, afirma que suas atividades têm fins exclusivamente civis.

Como parte da resposta militar, o Irã também realizou ataques contra bases americanas e instalações em países como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.

De acordo com balanços divulgados pelas autoridades, o conflito já deixou mais de 1.500 mortos no Irã desde o início dos bombardeios, incluindo integrantes da cúpula do regime, entre eles o líder supremo Ali Khamenei.