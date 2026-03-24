Irã ataca de surpresa Tel Aviv com míssil de 100 kg e deixa feridos

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 24/03/2026 às 15h53

De acordo com o jornal The Times of Israel, o ataque faz parte de uma série de ofensivas lançadas pelo Irã contra o território israelense nas últimas horas. Imagens registradas no local mostram o impacto do projétil, que teria cerca de 100 quilos de explosivos, abrindo uma cratera no asfalto.

Equipes de resgate e bombeiros foram acionadas e controlaram incêndios em carros atingidos. Também foram realizadas buscas nos edifícios afetados, mas não houve registro de pessoas presas nos escombros. Segundo o The Jerusalem Post, moradores conseguiram se abrigar a tempo nos bunkers de segurança.

Mesmo assim, serviços de emergência continuam mobilizados em diferentes pontos da região por causa de outros possíveis impactos.

O ataque a Tel Aviv ocorre em meio à escalada do conflito iniciado em 28 de fevereiro. Nas últimas horas, o Irã lançou uma nova onda de mísseis contra Israel, segundo informações das forças armadas dos dois países.

As Forças de Defesa de Israel informaram que projéteis também foram disparados em direção ao norte do país e que os sistemas de defesa estavam em operação para interceptar as ameaças.

O serviço de emergência Magen David Adom afirmou que, até o momento, não havia confirmação de vítimas nesses outros ataques, mas equipes foram enviadas a áreas onde houve relatos de impacto.

Cerca de 20 minutos após os alertas, o Exército autorizou que a população deixasse os abrigos.

