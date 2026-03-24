Irã anuncia ex-comandante linha dura da Guarda Revolucionária como novo chefe de segurança

Por G1

Publicada em 24/03/2026 às 10h02

Mohammad Baqer Zolqadr foi nomeado secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, substituindo Ali Larijani, morto em um ataque na semana passada, anunciou o vice-ministro das Comunicações do governo iraniano nesta terça-feira (24).

Ele foi nomeado para o cargo máximo de segurança por decreto presidencial direto e com o aval do novo líder supremo, Mojtaba Khamenei.

Segundo a agência de notícias Reuters, Zolqadr é um ex-comandante da Guarda Revolucionária e chefiava a sede eleitoral da facção política linha-dura do país, a Frente Popular das Forças Revolucionárias Islâmicas.

Desde 2022, atua como secretário do Conselho de Discernimento da Conveniência, uma assembleia que resolve divergências entre o Parlamento e o Conselho dos Guardiães, composto por clérigos e juristas xiitas que podem vetar leis e supervisionar eleições.

Ainda de acordo com a Reuters, no passado, o novo chefe de segurança iraniano também ocupou altos cargos na área de segurança, como vice-ministro da Segurança do Ministério do Interior, vice-ministro do Estado-Maior das Forças Armadas e assessor do chefe do Judiciário para a prevenção do crime.

A emissora iraniana PressTV descreve Zolqadr como um "comandante militar veterano e estrategista, com décadas de experiência.

Também divulgou o histórico acadêmico dele: bacharel em economia pela Universidade de Teerã, o novo chefe de segurança iraniano também tem um mestrado em administração pública pela mesma universidade e um doutorado em gestão estratégica na Universidade Nacional de Defesa.

O Conselho Supremo de Segurança Nacional (SNSC), formalmente presidido pelo presidente eleito, Masoud Pezeshkian, coordena a segurança e a política externa e inclui altos funcionários militares, de inteligência e do governo, além de representantes do líder supremo, que tem a palavra final sobre todos os assuntos de Estado.

A nomeação ocorre no momento em que a guerra entra em sua quarta semana.