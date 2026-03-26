Irã amplia ofensiva e diz ter atingido alvos em Israel e no Golfo

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 26/03/2026 às 10h01

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta quinta-feira que realizou ataques contra diversos alvos em Israel e em países do Golfo Pérsico, no 26º dia de conflito na região

Segundo comunicado divulgado pela agência iraniana Tasnim, ligada ao Corpo da Guarda da Revolução Islâmica (IRGC), o país atingiu posições com drones e mísseis, incluindo a base Al Azraq, na Jordânia, a base Sheikh Isa, no Bahrein, e as instalações Alí al Salem e Arifjan, no Kuwait, durante a 79ª onda de bombardeios.

O grupo também informou ter atacado centros “estratégicos, militares e de segurança” no norte de Israel com “ataques contínuos de mísseis”, na 80ª fase da ofensiva, em coordenação com a milícia xiita libanesa Hezbollah.

De acordo com a Tasnim, uma nova série de ataques atingiu mais de 70 pontos em cidades israelenses como Haifa, Dimona e Khadra.

O IRGC afirmou ainda ter atingido um caça F-18 dos Estados Unidos e o porta-aviões Abraham Lincoln. A informação, no entanto, foi negada pelo Comando Central dos EUA (CENTCOM), responsável pelas operações militares americanas no Oriente Médio.

Israel confirmou ter sido alvo de ataques vindos do Irã, segundo as Forças de Defesa do país, mas informou que não houve registro de feridos.

Bahrein e Emirados Árabes Unidos também relataram ter interceptado drones durante a ofensiva.