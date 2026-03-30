Por Thaís Alves

Publicada em 30/03/2026 às 16h29

Os serviços de infraestrutura urbana seguem avançando na avenida Carlos Gomes com a rua Elias Gorayeb, com foco na melhoria do sistema de drenagem da região. Equipes da Prefeitura atuam na substituição de manilhas e na recuperação de um poço de visita (PV) que apresentava danos estruturais, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).

No local, foi identificada a quebra de um poço de visita, além de cinco manilhas de 400 centímetros que também estavam comprometidas, prejudicando o escoamento adequado da água. A intervenção inclui a troca completa das estruturas danificadas, garantindo maior eficiência ao sistema.

O trabalho é essencial para melhorar a drenagem, evitando alagamentos e outros transtornos, especialmente durante o período de chuvas. A ação também contribui para aumentar a segurança de motoristas e pedestres que circulam pela região.

Intervenção inclui a troca completa das estruturas danificadas

Durante a execução dos serviços, a orientação é para que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pelo trecho e sigam corretamente as sinalizações de desvio implantadas no local, a fim de evitar acidentes e garantir a fluidez do trânsito.

O secretário de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, destacou a importância da intervenção e reforçou o compromisso da gestão com a melhoria da cidade.

“Esse é um trabalho fundamental para garantir o bom funcionamento da drenagem urbana. Estamos atuando de forma preventiva e corretiva para evitar problemas maiores e proporcionar mais segurança e qualidade de vida para a população”.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que as ações fazem parte de um conjunto de melhorias voltadas à infraestrutura urbana. Segundo ele, o objetivo é garantir mais eficiência nos serviços e reduzir impactos causados pelas chuvas, assegurando melhores condições de mobilidade e bem-estar à população.