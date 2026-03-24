Instalação de manilhas e serviços de reconformação de plataforma melhoram condições de trafegabilidade da RO-010

Por Antonia Lima

Publicada em 24/03/2026 às 14h52

Equipes da 3ª residência regional do Departamento Estadual de Estrada de Rodagem e Transportes (DER-RO), em Ouro Preto do Oeste, estão trabalhando na manutenção e melhoria da malha viária estadual, os serviços estão concentrados na RO-010, no trecho que liga os municípios de Urupá e Mirante da Serra, garantindo mais segurança e trafegabilidade.

A instalação de manilhas foi executada em dois locais estratégicos da via, juntamente com serviços de aterro, essenciais para otimizar o escoamento pluvial e evitar danos estruturais na pista, especialmente no período chuvoso. Além disso, está sendo realizado o rebaixamento de morro, intervenção que contribui para ampliar a visibilidade e reduzir a probabilidade de acidentes, junto com a reconformação de plataforma (patrolamento) nos trechos essenciais, promovendo o nivelamento da estrada.

A instalação de manilhas foi executada em dois locais estratégicos da via

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância das ações contínuas de manutenção nas rodovias estaduais. “Estamos trabalhando de forma estratégica para garantir que as estradas estejam sempre em boas condições. Esse tipo de serviço é essencial para a segurança da população e para o fortalecimento da economia, especialmente no escoamento da produção agrícola”, pontuou.

Segundo o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, cada intervenção é planejada com base nas necessidades mais urgentes da rodovia. “A instalação de manilhas, por exemplo, evita complicações maiores no futuro, enquanto o patrolamento e o rebaixamento de morro melhoram a trafegabilidade”, explicou.

De acordo com o chefe da 3ª residência regional do DER-RO, Adinaldo de Andrade a rodovia é fundamental para o deslocamento de moradores e para o transporte da produção da região. “Por isso, estamos intensificando os trabalhos para garantir melhores condições de passagem e mais tranquilidade para quem depende desse trecho”, afirmou.

O titular da Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso, destacou o papel das equipes em campo. “Estamos atuando com frentes de trabalho bem definidas para atender os pontos mais importantes, com ações que garantem não só a durabilidade da rodovia, mas também mais segurança para os usuários que trafegam diariamente nesse trecho”, explicou.