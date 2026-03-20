Inscrições para cursos profissionalizantes presenciais estão abertas em Porto Velho, até dia 26

Por João Albuquerque

Publicada em 20/03/2026 às 11h57

Mais uma variedade de cursos profissionalizantes presenciais acaba de ser lançada em Porto Velho. As inscrições podem ser realizadas até o dia 26 por meio do link disponibilizado no site do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep).

As aulas serão ministradas na sede da Escola Técnica Estadual (Etec), localizada na avenida Tiradentes, Setor Industrial e nos polos Rio Branco e Flora Calheiros. Haverá turmas nos turnos manhã, tarde e noite. Os alunos receberão certificado mediante a participação em todas as atividades e avaliações.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou que a gestão estadual intensifica a oferta de qualificação profissional para corresponder às expectativas dos avanços da economia local. “Vários setores econômicos do nosso estado vem registrando indicadores satisfatórios, então é necessário mão de obra qualificada para atrair novos investimentos”, evidenciou.

EMPREENDEDORISMO FEMININO

Elielza Bezerra e Silva, de 30 anos, que mora no bairro Nacional, em Porto Velho aproveita essa onda otimista para se profissionalizar na sua área de atuação. Representante de produtos de beleza e perfumaria faz o Curso Técnico em Marketing para melhorar a divulgação dos produtos que comercializa. “Estou aperfeiçoando o meu conhecimento, porque trabalho com vendas e preciso melhorar a divulgação”, argumenta a estudante.

Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, uma das vantagens do ensino profissionalizante é a praticidade das aulas, porque o aluno aprende vivenciando atividades que vai encontrar no mundo do trabalho. “Com conteúdo teórico aliado à prática, o estudante fica habilitado para ocupar uma vaga de emprego ou abrir o próprio negócio”, ressaltou, adiantando que os cursos do novo cronograma contemplam diversas áreas.

Cursos ofertados

SEDE ETEC

– Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão

– Operador de Drone

– Assistente Financeiro

– Oratória

COLÉGIO RIO BRANCO

– Flores Gigantes

– Artesanato em Papel – Origami

– Oratória

– Auxiliar Administrativo

– Maquiagem para Festa

-Contabilidade Básica

COLÉGIO FLORA CALHEIROS

– Língua Brasileira de Sinais (Libras)

– Assistente de Vendas

– Spa para os Pés

– Penteados e Tranças

– Excel do Básico ao Avançado

– Inglês Básico

– Primeiros Socorros