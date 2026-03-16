II Diálogos Municipalistas destacará comunicação pública e relacionamento com a imprensa em Rondônia

Por SEBRAE-RO

Publicada em 16/03/2026 às 09h23

A programação do II Diálogos Municipalistas, que será realizado em Rondônia nos dias 18 e 19 de março, realizado na Assembleia Legislativa de Rondônia, terá como um dos destaques atividades voltadas ao fortalecimento da comunicação pública e do relacionamento entre gestores municipais e a imprensa. O encontro reunirá prefeitos, secretários e representantes institucionais de estados da Amazônia Legal para discutir estratégias de gestão e desenvolvimento regional.

O evento conta com a parceria do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e da própria Assembleia Legislativa de Rondônia, instituições que contribuem com conhecimento técnico, estrutura e articulação institucional para qualificar ainda mais o debate.

Entre os momentos centrais do evento estará o Media Training direcionado a prefeitos e secretários municipais, que será conduzido por Júlia Scherer, jornalista com experiência em comunicação institucional e formação de porta-vozes. A atividade apresentará orientações sobre comunicação institucional, postura em entrevistas e estratégias para fortalecer o relacionamento com a imprensa e com a sociedade.

A atividade apresentará orientações sobre comunicação institucional, postura em entrevistas e estratégias para fortalecer o relacionamento com a imprensa e com a sociedade.

A proposta é preparar os gestores para lidar com diferentes situações de exposição pública, reforçando a importância da transparência, da clareza na informação e da construção de uma comunicação alinhada às demandas da população.

Comunicação estratégica na gestão pública

Outro destaque da programação será a palestra conduzida por Wesley Borges, gerente de Marketing da TV Rondônia e representante da Rede Amazônica. O profissional atua na área de comunicação e relacionamento institucional, contribuindo em iniciativas voltadas à articulação com organizações públicas e privadas e à promoção de estratégias de comunicação e conteúdo na região amazônica.

Durante a apresentação, serão discutidos aspectos como produção de conteúdo institucional, construção de narrativas públicas e o uso responsável dos canais de comunicação para aproximar gestores e cidadãos.

A abordagem também deverá destacar como uma comunicação bem estruturada pode fortalecer a credibilidade das administrações municipais e ampliar a visibilidade de ações e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento local.

Programação reúne debates e capacitações para gestores

Realizado na Assembleia Legislativa de Rondônia, o evento contará com uma programação voltada à qualificação da gestão pública municipal. Entre os temas que serão abordados estão os desafios e oportunidades da Reforma Tributária, gestão e prestação de contas de convênios, políticas públicas de compras da agricultura familiar, como o Programa de Aquisição de Alimentos, conhecido como PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, além de iniciativas voltadas à simplificação de processos e ao fortalecimento do ambiente de negócios nos municípios.

Ao longo das atividades, também serão promovidos painéis, oficinas e diálogos estratégicos com especialistas e representantes de instituições públicas. Os debates incluirão temas como emendas parlamentares, simplificação por meio da Redesim, turismo regional e soluções de inovação voltadas à gestão pública.

Durante o evento, o Sebrae também realizará a solenidade de divulgação e reconhecimento dos vencedores do 13º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), além da entrega do Selo Sebrae de Qualidade de Atendimento das Salas do Empreendedor. As iniciativas valorizam administrações municipais que adotam políticas públicas voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios e ao desenvolvimento econômico local.

O encontro reunirá prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais das áreas de Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio e Agricultura, além de agentes de desenvolvimento, atendentes das Salas do Empreendedor e técnicos da gestão pública interessados em fortalecer políticas de desenvolvimento local.

As inscrições para participar do II Diálogos Municipalistas são gratuitas e podem ser realizadas pela internet. Os interessados podem acessar a página do evento por meio do link: II Diálogos Municipalistas.