Idoso é conduzido por posse ilegal de arma de fogo em Ji-Paraná

Por rondoniatual.com

Publicada em 27/03/2026 às 08h30

Um idoso foi conduzido na tarde desta quinta-feira (26) após ser flagrado com uma arma de fogo em uma residência localizado no bairro São Francisco, em Ji-Paraná

Durante a ação, foi encontrada com ele uma espingarda calibre .22, além de várias munições. A situação levou à condução do homem até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde o caso foi registrado.

De acordo com informações apuradas, o idoso já responde por crimes de estupros de vulneráveis e possui um histórico de denúncias envolvendo práticas de atos libidinosos com menores no próprio âmbito familiar.

O caso segue sob responsabilidade das autoridades competentes, e o homem permanece à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.