 Hospital Municipal de Machadinho do Oeste recebe selo ONA e entra para referência em gestão hospitalar

Por ROW NEWS

Publicada em 16/03/2026 às 09h15

O Hospital Municipal de Machadinho D’Oeste alcançou um marco histórico para a saúde pública ao receber a certificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA). Com a conquista, a unidade tornou-se o primeiro hospital municipal do estado de Rondônia a obter a acreditação, reconhecimento nacional que atesta o cumprimento de rigorosos padrões de qualidade assistencial, segurança do paciente e gestão hospitalar.

A certificação representa o resultado de um amplo processo de qualificação institucional, envolvendo a implantação de protocolos assistenciais, fortalecimento da cultura de segurança do paciente e aprimoramento dos processos administrativos e clínicos. O modelo de acreditação da ONA avalia critérios rigorosos relacionados à organização dos serviços, gestão hospitalar e melhoria contínua, fatores essenciais para garantir um atendimento cada vez mais seguro e eficiente à população.

A solenidade de entrega do selo reuniu autoridades municipais, gestores da saúde e colaboradores da unidade hospitalar, que participaram do momento de reconhecimento institucional. Entre os presentes estiveram a vereadora Angela Posser, representando a Câmara Municipal, além de profissionais da equipe assistencial e administrativa do hospital, cuja atuação foi fundamental para a conquista da certificação.