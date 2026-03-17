Homem é preso por sequestro, cárcere privado e estupro e lesão corporal

Por PC/RO

Publicada em 17/03/2026 às 09h00

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia de Polícia de Candeias do Jamari, instaurou procedimento investigativo para apurar a prática dos crimes de cárcere privado, estupro e lesão corporal contra uma mulher de 28 anos, ocorridos no último final de semana naquele município.

De acordo com as informações apuradas, no domingo (15), a vítima deu entrada na Unidade Básica de Saúde (UBS) do município apresentando diversos hematomas pelo corpo. Na ocasião, relatou que teria sido mantida em cárcere privado por aproximadamente dois dias, período em que sofreu agressões físicas e foi coagida a manter relações sexuais contra sua vontade.

Durante as diligências iniciais, foi constatado que havia Medida Protetiva de Urgência vigente em desfavor do investigado, circunstância que pode caracterizar, além dos demais delitos apurados, o crime de descumprimento de decisão judicial.

Nesta segunda-feira (16), a Polícia Civil de Rondônia prendeu o investigado identificado pelas iniciais A. P. da C., suspeito da prática dos crimes.

A Polícia Civil do Estado de Rondônia reafirma seu compromisso com a apuração rigorosa dos fatos e com a proteção das vítimas, especialmente nos casos de violência contra a mulher.