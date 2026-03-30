Homem é preso após invadir a casa e espancar ex mulher em Ji-Paraná

Por rondoniatual.com

Publicada em 30/03/2026 às 08h40

Um caso grave no bairro Planalto de violência doméstica foi registrado após uma mulher dar entrada na UPA do Segundo Distrito com diversas lesões pelo corpo, vítima de espancamento em Ji-Paraná.

Segundo as informações, o ex-companheiro teria invadido a residência durante a tarde deste domingo (29), poucas horas após o fim do relacionamento. Ao ser impedido de permanecer no local, ele passou a agredir a vítima de forma violenta.

A mulher teve o rosto apertado com força, foi puxada pelos cabelos, sofreu pancadas na cabeça, levou um soco no olho, além de arranhões no pescoço e uma mordida na mão. Após as agressões, o suspeito fugiu, deixando a vítima ferida e com dificuldades para respirar.

Mesmo machucada, ela permaneceu no local e só conseguiu pedir ajuda horas depois. O caso foi denunciado e o suspeito acabou sendo localizado e preso.

A vítima, que possui deficiência física, precisou de atendimento médico e passou por exames para constatar as lesões. O agressor permaneceu detido e o caso segue para as providências legais. Quem atendeu ocorrência foi o Sargento PM Teodoro e Cabo PM Siqueira.