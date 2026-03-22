Homem é morto durante confusão em bar na BR-319

Por hora1rondonia.com

Publicada em 22/03/2026 às 10h10

Na tarde deste sábado (21), um crime de homicídio foi registrado no quilômetro 23 da BR-319, sentido ao município de Humaitá, logo após a ponte sobre o Rio Madeira, em um bar localizado às margens da rodovia.

De acordo com informações apuradas no local, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência, contando ainda com o apoio de guarnições do estado do Amazonas, incluindo policiais do município de Canutama, que auxiliaram no isolamento da área e nos primeiros levantamentos.

Testemunhas relataram que a vítima estava consumindo bebida alcoólica quando se envolveu em uma discussão com outras pessoas que frequentavam o estabelecimento. Durante o desentendimento, o homem teria deixado o local afirmando que iria até sua residência buscar uma arma e retornaria.

Pouco tempo depois, ele voltou ao bar portando uma espingarda, o que gerou tensão entre os presentes. Diante da situação, frequentadores reagiram rapidamente, conseguiram tomar a arma da vítima e passaram a agredi-la com golpes, principalmente na região da cabeça.

Ainda segundo as informações, não houve disparos de arma de fogo durante toda a ocorrência. A vítima acabou não resistindo à gravidade dos ferimentos e morreu ainda no local.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas ao chegar apenas pôde constatar o óbito. A perícia criminal realizou os procedimentos técnicos necessários para coleta de evidências e análise da cena do crime.

O caso passa a ser investigado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida (DHPP), que busca identificar todos os envolvidos na agressão que resultou na morte do homem. Até o momento, ninguém foi preso.

As autoridades não descartam a possibilidade de responsabilização criminal dos participantes da ação, uma vez que o caso será analisado para verificar as circunstâncias da reação dos frequentadores diante da ameaça apresentada pela vítima.