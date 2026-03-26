Homem é execução a tiros enquanto trafegava de bicicleta pela Avenida Mamoré

Por hora1rondonia.com

Publicada em 26/03/2026 às 08h50

Um crime de execução registrado na tarde desta quarta-feira (25) chocou moradores da zona Leste de Porto Velho. A vítima foi identificada como Jackson de 31 anos, morto a tiros enquanto trafegava de bicicleta pela Avenida Mamoré, no bairro Iguarapé.

De acordo com as informações apuradas, Jackson seguia pela via quando foi surpreendido por criminosos que estavam em uma motocicleta. Os suspeitos se aproximaram e efetuaram diversos disparos contra a vítima, que não teve chance de defesa. Após a ação, os autores fugiram rapidamente, tomando rumo ignorado.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, com apoio da Unidade de Suporte Avançado (USA), foi acionada para prestar socorro. No entanto, ao chegar ao local, o médico apenas pôde constatar o óbito da vítima.

Policiais militares isolaram a área para preservar a cena do crime e acionaram a perícia técnica, além do rabecão do Instituto Médico Legal, responsável pela remoção do corpo.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que ficará responsável pelas investigações. Até o momento, ninguém foi preso, e a motivação do crime ainda é desconhecida.

Moradores da região relataram momentos de pânico diante da violência, que reforça a preocupação com a segurança pública na capital. A polícia segue em diligências para identificar e localizar os suspeitos.