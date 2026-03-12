Homem é esfaqueado após discussão por causa de música em festa

Por Rondonianews.com

Publicada em 12/03/2026 às 08h50

Uma discussão durante uma festa de aniversário quase terminou em tragédia na noite desta quarta-feira (11), em Santa Luzia D’Oeste (RO). Um homem foi esfaqueado após um desentendimento que teria começado por causa da escolha de uma música.

De acordo com informações, a vítima identificada pelas iniciais J.F.P e o autor da tentativa de homicídio, J.A.F, estavam em uma residência onde acontecia uma comemoração de aniversário. Em determinado momento, J.A.F pediu para colocar uma música, o que teria gerado uma discussão entre os dois.

Durante o desentendimento, a vítima teria arremessado uma latinha de cerveja contra o suspeito, momento em que a situação ficou ainda mais tensa. Segundo relato do próprio autor, a vítima também teria desferido um soco, e ele reagiu utilizando um canivete, atingindo a vítima no abdômen e nas costas.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal de Santa Luzia D’Oeste. Após receber os primeiros atendimentos e ser estabilizada, ela foi transferida para uma unidade hospitalar em Cacoal. O estado de saúde não foi divulgado.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, onde colheu informações sobre o ocorrido. Ao chegar ao hospital, os policiais encontraram o suspeito, que relatou espontaneamente o que havia acontecido e ainda estava portando o mesmo canivete utilizado para ferir a vítima, que teria sido atingida três vezes.

Diante dos fatos, J.A.F recebeu voz de prisão e foi conduzido para a UNISP de Rolim de Moura, onde ficou à disposição da Justiça.

O estado de saúde da vítima ainda não foi oficialmente divulgado