Homem é encontrado morto com tiro na cabeça na Linha 72

Por PM/RO

Publicada em 24/03/2026 às 08h40

BURITIS, RO – Um homem identificado como Joabe da Silva Lima foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira, 23 de março de 2026, na zona rural de Buritis. O corpo estava caído no meio da estrada, na altura do quilômetro 25 da Linha 72, apresentando uma perfuração por arma de fogo na região da cabeça.

A Polícia Militar foi acionada via Central de Operações por volta das 8 horas para averiguar a denúncia de um possível homicídio. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a veracidade da informação. Próximo ao corpo de Joabe, foram encontrados um capacete e uma trouxa contendo roupas e pertences pessoais.

Devido ao corpo estar posicionado exatamente no meio da via rural — local de intenso tráfego de veículos pesados e caminhões —, a guarnição relatou dificuldades para realizar o isolamento técnico ideal do perímetro. No entanto, medidas de preservação foram adotadas para garantir a integridade das evidências até a chegada dos especialistas.

Investigação e Perícia

De acordo com o registro policial, não houve testemunhas presenciais no momento da chegada da viatura, e nenhum morador da localidade soube informar sobre a dinâmica do crime ou possíveis suspeitos. Até o fechamento desta matéria, a motivação e a autoria do delito permanecem desconhecidas. A PM acionou a Politec, Polícia Civil e teve apoio de uma guarnição de Rio Branco para auxiliar no isolamento da área.

Próximos Passos

Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido pela funerária de plantão. O caso foi registrado como homicídio doloso (Art. 121 do Código Penal) e agora segue sob investigação da Polícia Civil em Buritis.