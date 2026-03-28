Homem é brutalmente agredido durante assalto na zona Leste

Por hora1rondonia.com

Publicada em 28/03/2026 às 09h00

Na tarde desta sexta-feira (27), um homem de 50 anos foi vítima de um assalto extremamente violento nas proximidades de um mercado localizado no bairro Parque Amazônia, na zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a guarnição composta pelo 1º sargento Rocha, 3º sargento F. Xavier e cabo Jucinei foi acionada pelo Centro Integrado de Operações Policiais (CIOP) após denúncia de roubo seguido de agressão.

Ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou estar próxima ao estabelecimento comercial quando foi surpreendida por três criminosos. Segundo o relato, dois suspeitos estavam em uma motocicleta e o terceiro utilizava uma bicicleta. Um dos assaltantes estava armado e anunciou o roubo, exigindo o aparelho celular e a quantia de R$ 300.

Mesmo após entregar os pertences, o homem passou a ser violentamente agredido pelo grupo criminoso. Conforme a ocorrência policial, os suspeitos utilizaram coronhadas, golpes com pedaços de madeira e até uma faca durante as agressões. A violência foi tão intensa que a vítima chegou a desmaiar, ficando impossibilitada de repassar mais características dos autores.

Após recobrar a consciência, o homem conseguiu ajuda de um mototaxista e foi levado até o bairro Triângulo, onde recebeu apoio até a chegada do socorro médico.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e prestou os primeiros atendimentos ainda no local. A vítima apresentava inchaço no rosto, corte profundo na cabeça e diversos ferimentos nas mãos, sendo posteriormente encaminhada ao Hospital João Paulo II para avaliação médica e cuidados especializados.

A ocorrência foi registrada na delegacia responsável pela área. Até o momento, nenhum dos suspeitos foi localizado, e o caso segue sob investigação das autoridades policiais.

A Polícia Militar reforça a importância de que qualquer informação que possa auxiliar na identificação dos criminosos seja repassada, de forma anônima, através dos canais oficiais de denúncia.