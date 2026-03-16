Homem é baleado no peito em propriedade rural e mobiliza polícia

Por portalp1.com

Publicada em 16/03/2026 às 09h15

Polícia encontrou espingarda calibre .36 e munições dentro da residência; vítima foi socorrida e transferida para hospital em Jaru.

Um homem foi hospitalizado na tarde deste domingo (15) após sofrer um grave ferimento provocado por disparo de arma de fogo na região do peito, em uma propriedade localizada na Linha 630, km 70, zona rural do distrito de Tarilândia, em Jaru (RO), cerca de 290 km de Porto Velho.

De acordo com informações apuradas, uma guarnição da Polícia Militar do Estado de Rondônia estava na região atendendo outra ocorrência quando recebeu informações sobre o disparo de arma de fogo.

Após concluir o primeiro atendimento, os policiais se deslocaram até o endereço indicado para averiguar a situação. Ao chegarem à residência, os militares encontraram a porta apenas encostada e perceberam sinais de que algo havia ocorrido no interior do imóvel.

Dentro da casa, os policiais constataram móveis revirados e diversas manchas de sangue espalhadas pelo local, indicando que o homem havia sido ferido ali.

Durante a averiguação no imóvel, a guarnição localizou e apreendeu uma espingarda artesanal calibre .36, além de 14 cartuchos que estavam na residência. A arma e as munições foram recolhidas para os procedimentos legais e deverão passar por análise.

A vítima já havia sido socorrida e encaminhada para atendimento médico. Devido à gravidade do ferimento, o homem precisou ser transferido para uma unidade hospitalar em Jaru, onde recebeu atendimento especializado.

A Polícia Técnico-Científica de Rondônia foi acionada e compareceu ao local para realizar os trabalhos de perícia, fazendo o levantamento de vestígios e coletando informações que possam ajudar a esclarecer como o disparo aconteceu.

As autoridades investigam as circunstâncias do caso. Entre as hipóteses analisadas estão tentativa de suicídio ou eventual participação de terceiros no disparo. A dinâmica do ocorrido ainda será esclarecida no decorrer das investigações.

O caso foi registrado e segue sob responsabilidade da autoridade policial competente.