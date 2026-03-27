Homem é atacado com golpe de faca na zona Leste de Porto Velho
Por rondoniaovivo.com
Publicada em 27/03/2026 às 09h00
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 Um jovem identificado como Daniel A. N., 25,, foi vítima de um esfaqueamento na madrugada desta sexta-feira (27), na zona Leste da capital de Rondônia. 
 
O crime aconteceu nas proximidades da Rua Borba, no bairro Socialista.

​Uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pela região quando viu o homem caminhando pela via pública apresentando sangramento excessivo no braço. 
 
De imediato, os policiais realizaram a abordagem para prestar o primeiro atendimento.
 
​Ao ser questionado pelos militares, Daniel confirmou ter sido atacado com um golpe de faca. No entanto, a vítima não soube, ou não quis, informar a identidade do agressor, tampouco a motivação que teria levado à tentativa de homicídio.

​Devido à gravidade do ferimento, uma unidade de suporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada. 
 
Após os primeiros socorros no local, o jovem foi encaminhado ao hospital João Paulo II para receber atendimento médico.
 
​A ocorrência foi registrada e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias e localizar o suspeito. 

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