Homem é atacado com golpe de faca na zona Leste de Porto Velho

Por rondoniaovivo.com

Publicada em 27/03/2026 às 09h00

Um jovem identificado como Daniel A. N., 25,, foi vítima de um esfaqueamento na madrugada desta sexta-feira (27), na zona Leste da capital de Rondônia.



O crime aconteceu nas proximidades da Rua Borba, no bairro Socialista.

​Uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pela região quando viu o homem caminhando pela via pública apresentando sangramento excessivo no braço.



De imediato, os policiais realizaram a abordagem para prestar o primeiro atendimento.



​Ao ser questionado pelos militares, Daniel confirmou ter sido atacado com um golpe de faca. No entanto, a vítima não soube, ou não quis, informar a identidade do agressor, tampouco a motivação que teria levado à tentativa de homicídio.

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​Devido à gravidade do ferimento, uma unidade de suporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada.



Após os primeiros socorros no local, o jovem foi encaminhado ao hospital João Paulo II para receber atendimento médico.



​A ocorrência foi registrada e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias e localizar o suspeito.