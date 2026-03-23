Homem é alvejado a tiros por dupla em moto na frente de casa

O ataque a tiros contra Denisson G. S., 31, aconteceu no final da noite de domingo (22) em frente a uma residência na Rua Major Guapindaia, bairro Satélite, no município de Candeias do Jamari, em Rondônia.
Segundo testemunhas, o homem foi chamado por uma dupla que chegou de moto. Ao sair para atender, Denisson acabou atacado a tiros.
Um dos acusados atirou aproximadamente seis vezes. Um dos disparos atingiu o tórax da vítima e transfixou nas costas.
Os acusados na sequência fugiram do local. A vítima foi socorrida ao hospital do município.
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