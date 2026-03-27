Homem é alvejado a tiros em tentativa de homicídio na BR:319

Por hora1rondonia.com

Publicada em 27/03/2026 às 08h50

Na noite desta quinta-feira (26), um homem ainda não identificado foi alvo de disparos de arma de fogo na BR-319, no quilômetro 09, região do bairro Cidade Alta, após a ponte sobre o rio Madeira, em Porto Velho.

Conforme as primeiras informações, a vítima foi atingida durante o ataque, mas as circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas. Policiais militares e equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar atendimento. Quando chegaram ao local, o homem já estava sendo socorrido por terceiros em um carro particular.

Em seguida, ele foi colocado na ambulância e levado para uma unidade de saúde da capital. Não há, até o momento, detalhes sobre seu estado clínico. Os responsáveis pelo atentado não foram encontrados, e o caso deverá ser investigado pelas autoridades.

A ocorrência segue em andamento e pode ter novas atualizações a qualquer momento.