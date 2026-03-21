Homem da entrada no hospital com as vísceras expostas em Ji-Paraná

Por rondoniatual.com

Publicada em 21/03/2026 às 08h50

Um homem identificado apenas como Miguel deu entrada no Hospital Municipal de Ji-Paraná na noite deste sábado (20), vítima de uma tentativa de homicídio.

De acordo com as informações, ele foi socorrido pela companheira após ser brutalmente esfaqueado. A vítima apresentava ferimentos graves, com exposição de vísceras, o que mobilizou rapidamente a equipe médica da unidade.

Ainda conforme apurado, Miguel estava bastante agitado e acabou dificultando o atendimento dos profissionais de saúde. Diante da situação, foi necessária a presença da Polícia Militar para conter o homem, que precisou ser sedado para receber os cuidados médicos adequados.

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do crime ou a identidade do autor. O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.