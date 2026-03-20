Homem armado com facão impede furto de motocicleta em Vilhena

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 20/03/2026 às 09h00

Uma tentativa de furto registrada no fim da manhã desta quinta-feira, 19 de Março de 2026, terminou sem prejuízo para o proprietário de uma motocicleta, no bairro Embratel, em Vilhena. A ação criminosa foi interrompida após a reação imediata da vítima.

Segundo informações, o trabalhador havia retornado para casa no horário de almoço e deixou o veículo estacionado em frente à residência.

Após se alimentar, ele permanecia na área do imóvel quando notou a movimentação suspeita de um homem nas proximidades de sua casa.

Sem perceber que estava sendo observado, o infrator começou a empurrar a motocicleta pela rua. Ao se dar conta da situação, o dono do veículo agiu rapidamente, entrou na casa, pegou um facão e saiu em perseguição ao suspeito.

A fuga seguiu por algumas quadras até que o autor, ao notar que estava sendo alcançado, decidiu abandonar a motocicleta no meio do caminho. Em seguida, ele correu em direção a uma área de vegetação e não foi mais visto.

O veículo foi recuperado pelo proprietário sem apresentar danos. O caso pode ser investigado para identificar o suspeito que conseguiu escapar.