Histórias do campo que geram renda em Porto Velho

Por Jean Carla Costa

Publicada em 20/03/2026 às 16h00

O dia ainda nem havia amanhecido no reassentamento Morrinho quando a agricultora Cláudia Luciana Mouta já organizava a colheita de mandioca. O que antes era dificuldade para escoar a produção, hoje virou oportunidade.

Com o apoio da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), ela passou a contar com o transporte gratuito da produção. A ação garante que os alimentos cheguem com qualidade e no tempo certo. A iniciativa beneficia agricultores familiares, especialmente os que entregam ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na sede da Emater. Cláudia é uma das produtoras atendidas pelo Programa de Transporte da Produção Rural, que facilita a entrega, reduz custos e fortalece a renda no campo. “Antes era muito difícil levar tudo para vender, muitas vezes a gente perdia produto. Hoje, com o caminhão da Semagric, ficou mais fácil e conseguimos aumentar nossa renda”, conta a agricultora.

Assim como Cláudia, o produtor rural Edinaldo Nogueira de Abreu, morador da RO-05, na linha 28 de novembro, também viu a realidade dele e dos associados da Asprol 28 mudar. Em pouco tempo, a comunidade foi beneficiada com duas carretas de calcário. Com a ação da Prefeitura, Edinaldo conseguiu melhorar a qualidade do solo, ampliar a área de plantio e aumentar a produtividade. “Com o apoio da Semagric, a gente consegue produzir mais e com qualidade. Isso dá mais segurança para continuar no campo”, destaca o produtor.

As histórias de Cláudia e Edinaldo refletem a realidade de muitos agricultores familiares que vêm sendo atendidos pelas políticas públicas da Semagric. Nos últimos anos, a Prefeitura de Porto Velho tem ampliado os investimentos no setor, com programas que fortalecem a agricultura familiar, apoiam as agroindústrias e garantem assistência técnica por meio de parcerias.

Além disso, iniciativas voltadas à sustentabilidade também têm ganhado espaço, como o cadastramento de produtores para programas ambientais que incentivam a preservação das florestas com remuneração direta ao agricultor.

Para o secretário municipal de Agricultura, Rodrigo Ribeiro, o fortalecimento do setor passa pela presença ativa do poder público nas comunidades rurais. “Nosso compromisso é garantir que a agricultura familiar tenha suporte, inovação e sustentabilidade. Estamos trabalhando para levar políticas públicas que impactem diretamente na produção e na qualidade de vida dos agricultores”, afirma o secretário.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, reforça que investir no campo é investir no desenvolvimento do município. “Quando apoiamos o produtor rural, estamos fortalecendo a economia, gerando renda e garantindo alimento de qualidade na mesa da população. A agricultura é uma das bases do crescimento de Porto Velho e seguirá como prioridade da nossa gestão”, destacou.

Neste 20 de março, Dia Mundial da Agricultura, Porto Velho celebra não apenas a produção que vem do campo, mas principalmente as histórias de quem planta, colhe e acredita na terra como fonte de vida e dignidade. Com políticas públicas cada vez mais presentes, o município segue fortalecendo a agricultura familiar e construindo um futuro mais sustentável para todos.