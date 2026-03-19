Guerra contra o Irã é rejeitada nos EUA, mas tem apoio sólido em Israel

Por G1

Publicada em 19/03/2026 às 10h46

Enquanto a guerra contra o Irã põe o trumpismo à prova nos Estados Unidos, expondo fissuras na base MAGA que sustenta o presidente americano, Donald Trump, em Israel fica evidente o contraste, com sólido apoio da população à ofensiva bélica do governo Benjamin Netanyahu ao regime dos aiatolás.

Nos últimos 19 dias, os israelenses vivem sob o som estridente de sirenes: o alarme que toca para que todos busquem refúgio em abrigos tocou mais de 60 mil vezes, devido à ameaça de 480 mísseis e drones lançados pelo Irã e 900 disparados pelo grupo extremista libanês Hezbollah. Cerca de 30 pessoas morreram e 3.700 ficaram feridos.

Ainda assim, o apoio à guerra contra a República Islâmica manteve-se forte desde o primeiro momento e se explica pela ameaça do Irã à existência de Israel e a crença de que seu regime é um inimigo concreto.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto da Democracia de Israel, dez dias após o início do conflito, constatou que 81% da população aprovam a guerra. O índice sobe para 92,5%, quando os árabes israelenses são excluídos da enquete.

Cerca de 70% dos israelenses judeus acreditam que o programa nuclear iraniano e a ameaça de mísseis balísticos podem ser eliminados com a ofensiva. De acordo com a pesquisa, 61% acreditam que o regime pode ser derrubado.