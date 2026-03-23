Guajará-Mirim sedia nesta terça-feira, 24, encontro estratégico para impulsionar o turismo e a economia em Rondônia

Por Marina Espíndola

Publicada em 23/03/2026 às 15h05

Com o objetivo de transformar o potencial natural e turístico em um motor de desenvolvimento econômico sustentável, o governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), promove nos dias 24 e 25 de março o VII Encontro de Gestores Municipais de Turismo e Trade Turístico. Nesta edição, o evento acontece no município de Guajará-Mirim, reunindo gestores públicos e empresários do setor para fortalecer o turismo em todas as regiões do estado.

A iniciativa alia o debate teórico à sensibilização de secretários municipais e interlocutores sobre o papel estratégico do turismo na geração de emprego, renda e desenvolvimento local.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o objetivo do evento é fortalecer o turismo no estado, incentivar o empreendedorismo e ampliar as oportunidades de emprego e renda para os rondonienses, valorizando as riquezas naturais e culturais de Rondônia.

Ao reunir profissionais responsáveis pelo planejamento, organização e promoção da atividade turística, o encontro fortalece as conexões institucionais e garante que as ações estejam alinhadas à política estadual de turismo. A programação contempla segmentos com alto potencial de crescimento, valorizando as riquezas culturais e naturais de Rondônia. Entre os destaques estão os painéis sobre etnoturismo, que ressalta as tradições e saberes dos povos da região, e pesca esportiva, considerada uma das atividades mais promissoras do estado. Também serão abordados temas essenciais para a qualificação do setor, como turismo receptivo, guiamento turístico e observação de aves, segmento que atrai visitantes do mundo inteiro interessados na biodiversidade amazônica.

O encontro ainda promove uma rodada de experiências, incentivando o intercâmbio entre os participantes para que boas práticas sejam compartilhadas e replicadas em diferentes municípios, consolidando Rondônia como um destino cada vez mais competitivo no cenário nacional. Participam do encontro gestores municipais de turismo e empresários do trade turístico, reforçando o compromisso conjunto de transformar Rondônia em um destino estruturado, sustentável e cada vez mais atrativo para visitantes do Brasil e do mundo.

Segundo o superintendente estadual de Turismo, Gilvan Pereira, o evento é fundamental para fortalecer a atuação conjunta entre estado e municípios. “Esse encontro é uma oportunidade estratégica para alinhar ações, capacitar gestores e mostrar, na prática, como o turismo pode ser um grande vetor de desenvolvimento econômico. Quando trabalhamos de forma integrada, conseguimos potencializar as vocações de cada região e gerar resultados concretos para a população”, destacou.