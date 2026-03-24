Governo inicia recuperação na RO-135 e garante trafegabilidade até o Porto Rolim de Moura do Guaporé

Por Ricardo Barros

Publicada em 24/03/2026 às 15h01

O governo de Rondônia iniciou na segunda-feira (23) os serviços de patrolamento (reconformação de plataforma) em aproximadamente 150 quilômetros da RO-135, no trecho que interliga o distrito de Vila Marcão ao Porto Rolim de Moura do Guaporé, no município de Alta Floresta do Oeste, na região da Zona da Mata. A ação tem como objetivo fortalecer o turismo na região e garantir melhores condições para o escoamento da produção agrícola e do agronegócio.

Os trabalhos estão sendo executados pela equipe da 5ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER-RO), que realiza a recuperação da estrada para melhorar a trafegabilidade, principalmente neste período chuvoso.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância da manutenção das rodovias estaduais para o desenvolvimento econômico e social das regiões. “Temos trabalhado de forma contínua para garantir estradas em boas condições, pois sabemos que a trafegabilidade é fundamental para o escoamento da produção e o fortalecimento do turismo”.

De acordo com o residente da 5ª Regional do DER, Nilson Oliveira, os trabalhos consistem no patrolamento e no encascalhamento em pontos específicos da rodovia. “A via recebeu o levantamento dos trechos que precisam de reposição de cascalho. Além disso, estamos realizando a reconformação da rodovia, removendo buracos e valetas ocasionadas pelas chuvas, garantindo melhores condições de tráfego para os usuários”, ressaltou.

Segundo o diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, o Departamento é responsável por mais de 1.500 quilômetros de rodovias pavimentadas e mais de 4.500 quilômetros de rodovias primárias não pavimentadas. “Trabalhamos para garantir a trafegabilidade dessas estradas, que são fundamentais para o desenvolvimento de Rondônia, principalmente para o agronegócio e para as comunidades que dependem dessas vias,”pontuou.

A recuperação da RO-135 é considerada estratégica, pois o trecho dá acesso ao Porto Rolim de Moura do Guaporé, importante ponto turístico para a prática da pesca esportiva e também rota utilizada por produtores rurais para o transporte da produção agrícola da região.