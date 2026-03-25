Governo de Rondônia recebe Selo Prata do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e consolida sucesso do Regime de Colaboração

Por Sabrina Raphaela

Publicada em 25/03/2026 às 14h35

A alfabetização na rede estadual de Rondônia segue como destaque nacional. Nesta segunda-feira (23) foi entregue em Brasília, o Selo Prata do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), concedido pelo Ministério da Educação (MEC). A certificação reafirma o protagonismo do estado na implementação de políticas públicas voltadas à aprendizagem na idade certa. O estado teve 49 municípios inscritos, com 98% (noventa e oito por cento) contemplados nas categorias bronze, prata e ouro. Ao todo, Rondônia conquistou selo ouro em 24 municípios, 21 com selo prata e 3 com selo bronze. Na Região Norte, o estado também se destacou ao integrar o grupo de entes reconhecidos, consolidando-se como referência regional.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o resultado é fruto de planejamento e compromisso com a educação pública. “Esse reconhecimento demonstra que Rondônia está no caminho certo, investindo em políticas educacionais consistentes e garantindo que as crianças tenham acesso à alfabetização”, pontuou.

O secretário da Seduc, Massud Badra, ressaltou a importância da parceria com os municípios para os resultados alcançados. “A educação se constrói de forma colaborativa, e o fortalecimento do trabalho conjunto com os municípios tem sido essencial para avançarmos nos indicadores. O objetivo é apoiar, orientar e caminhar lado a lado com cada rede municipal, respeitando suas realidades e promovendo melhorias contínuas na aprendizagem”.

A secretária adjunta, Débora Raposo, que representou o estado na solenidade recebendo a certificação, destacou os avanços recentes de Rondônia nos indicadores de alfabetização e o cumprimento antecipado de metas nacionais. “Rondônia vem apresentando uma evolução consistente nos resultados de alfabetização. Já superamos mais de 60% (sessenta por cento) de crianças alfabetizadas nos dados de 2023 e 2024, e em 2025 alcançamos 75% (setenta e cinco por cento) das crianças alfabetizadas na idade certa. Esse resultado já ultrapassa a meta prevista para 2027, que é de 74% (setenta e quatro por cento), e nos aproxima do compromisso nacional de atingir 80% (oitenta por cento) até 2030”, salientou.

Os resultados são reflexo de estratégias estruturadas implementadas pelo governo de Rondônia por meio da Seduc, como o Programa Estadual de Alfabetização (Proalfa) e o Programa de Aprimoramento da Política de Alfabetização na Idade Certa (Paic), desenvolvido em parceria com o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RO). Desde o início da execução da política, entre 2023 e 2024, Rondônia saiu da 17ª posição para a 15ª, alcançando posteriormente o 5º lugar em 2024 e chegando à 4ª colocação em 2025. Esse avanço está associado a uma política educacional baseada em evidências e resultados, com destaque para a formação continuada de professores, a distribuição de materiais complementares por meio do Proalfa e o acompanhamento sistemático realizado por equipes das superintendências, redes municipais e a parceria com o Tribunal de Contas.