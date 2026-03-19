Governo de Rondônia realiza entrega de 60 veículos ao Detran-RO na segunda-feira (23)

Por Renan Cividati

Publicada em 19/03/2026 às 16h15

Fortalecer a atuação institucional do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO), esse é o objetivo do governo de Rondônia, que realiza na segunda-feira (23), às 9h, no Palácio Rio Madeira, a solenidade de entrega de 60 veículos destinados à autarquia. A iniciativa integra o planejamento estratégico do Detran-RO, que prevê a modernização da frota utilizada nas atividades administrativas, educativas e de fiscalização em todo o estado.

Para o governador Marcos Rocha, “investir em estrutura e modernização é garantir que os órgãos do governo tenham condições adequadas para trabalhar e atender melhor a população”. A disponibilização dos veículos ocorre por meio da contratação de empresa especializada em locação e gestão de frota, modelo que assegura maior eficiência administrativa e operacional ao órgão, incluindo serviços de manutenção, cobertura securitária e substituição imediata dos veículos em caso de necessidade. O contrato prevê investimento anual de R$ 6.962.394,96, com vigência inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, conforme os limites estabelecidos pela Lei nº 14.133/21.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, destaca que a medida reforça o compromisso do governo estadual com a melhoria dos serviços públicos e a segurança no trânsito. “A renovação da frota permite ampliar a eficiência logística do Detran-RO, garantindo veículos adequados para ações educativas, operações de fiscalização em todo o estado e trabalhos demais administrativos”.

MODERNIZAÇÃO DA FROTA E EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Três tipos de veículos serão disponibilizados ao órgão, que vão atender diferentes demandas operacionais do departamento, incluindo atividades administrativas, transporte institucional e ações de fiscalização. Entre os modelos estão 46 caminhonetes administrativas, destinadas ao uso geral no perímetro urbano e em viagens intermunicipais, especialmente nas atividades de educação de trânsito, transporte de servidores e apoio às comissões examinadoras.

Também serão incorporadas cinco unidades do modelo SUV de grande porte, que serão utilizadas para transporte de servidores e materiais sensíveis necessários ao desempenho das atividades institucionais. Outras nove caminhonetes serão destinadas exclusivamente às ações de fiscalização de trânsito, configuradas como viaturas operacionais, equipadas com barra sinalizadora acústico-visual em LED e sistema de radiocomunicação, para fortalecer as atividades de fiscalização e ampliar a capacidade de atuação do Detran-RO nas diferentes regiões do estado.