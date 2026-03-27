Governo de Rondônia participa de rede nacional para fortalecer pesquisa e pós-graduação na Amazônia Legal

Por Victoria Angelo Bacon

Publicada em 27/03/2026 às 11h36

O governo de Rondônia, por meio da Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa (Fapero), integra a execução do Programa Rede de Pesquisa e Desenvolvimento da Amazônia Legal, iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), vinculada ao Ministério da Educação. A ação tem como foco o fortalecimento da pós-graduação, da pesquisa e da inovação na região Norte.

A Fapero participou da elaboração da proposta em parceria com a Capes e será responsável pela execução do programa no estado. A iniciativa reforça o apoio à formação em nível superior e ao desenvolvimento científico em Rondônia.

Com investimento estimado em R$ 114,8 milhões, provenientes da Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB) e da Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da Capes, além da contrapartida das Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs), o programa prevê o apoio a até 36 projetos estratégicos na Amazônia Legal.

O objetivo é reduzir as desigualdades regionais no âmbito do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG), por meio da formação, fixação e internacionalização de pesquisadores, além do incentivo à produção científica e ao desenvolvimento de soluções voltadas aos desafios da região amazônica.

Entre as principais ações estão o fortalecimento dos programas de pós-graduação existentes, a ampliação da oferta no interior, o incentivo à produção científica e tecnológica, a atração e fixação de doutores, a integração entre ensino, pesquisa e extensão, a internacionalização acadêmica e a valorização dos saberes tradicionais.

A Rede de Pesquisa e Desenvolvimento da Amazônia Legal foi lançada durante o Seminário de Encerramento do PDPG Amazônia Legal e reunião do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação (Foprop Norte), realizada entre os dias 18 e 20 de março de 2026, em Porto Velho, reunindo representantes de instituições acadêmicas e de fomento à pesquisa de toda a região Norte.

Para Rondônia, a participação na rede representa uma oportunidade estratégica de ampliar a produção científica, fortalecer os programas de pós-graduação e promover a formação de mestres e doutores, contribuindo para o desenvolvimento regional com base em inovação, sustentabilidade e valorização das potencialidades locais.

As propostas devem alinhar-se a um ou mais dos seguintes eixos estratégicos:

Doenças Determinadas Socialmente

Bioeconomia e Valorização dos Recursos Naturais

Amazônia Sustentável e Conservação da Biodiversidade

Transição Energética e Energias Renováveis

Educação de Qualidade

Água Potável e Saneamento

Indústria, Inovação e Infraestrutura

Redução das Desigualdades

Cidades e Comunidades Sustentáveis

Impactos da Mudança Global do Clima

Vida na Água e Vida Terrestre

Segurança Pública e Direitos Humanos

Formação de Recursos Humanos Qualificados

Diversidade Cultural

Migração Transnacional e Seus DesafiosPlanejamento Estratégico Regional

Saúde Pública no Norte do Brasil

Integração entre Saberes Científicos e Tradicionais

Avaliação com Base em Impactos Sociais, Ambientais e Científicos

Mineração Sustentável e Gestão de Minerais Estratégicos

As FAPs aptas a participar são:

FAPAC (Acre–AC)

FAPEAP (Amapá–AP)

FAPEAM (Amazonas–AM)

FAPEMAT (Mato Grosso–MT)

FAPEMA (Maranhão–MA)

FAPESPA (Pará–PA)

FAPERO (Rondônia-RO)

FAPERR (Roraima–RR)

FAPT (Tocantins–TO)