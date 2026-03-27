Governo de Rondônia participa de rede nacional para fortalecer pesquisa e pós-graduação na Amazônia Legal

O governo de Rondônia, por meio da Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa (Fapero), integra a execução do Programa Rede de Pesquisa e Desenvolvimento da Amazônia Legal, iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), vinculada ao Ministério da Educação. A ação tem como foco o fortalecimento da pós-graduação, da pesquisa e da inovação na região Norte.
A Fapero participou da elaboração da proposta em parceria com a Capes e será responsável pela execução do programa no estado. A iniciativa reforça o apoio à formação em nível superior e ao desenvolvimento científico em Rondônia.
Com investimento estimado em R$ 114,8 milhões, provenientes da Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB) e da Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da Capes, além da contrapartida das Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs), o programa prevê o apoio a até 36 projetos estratégicos na Amazônia Legal.
O objetivo é reduzir as desigualdades regionais no âmbito do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG), por meio da formação, fixação e internacionalização de pesquisadores, além do incentivo à produção científica e ao desenvolvimento de soluções voltadas aos desafios da região amazônica.
Entre as principais ações estão o fortalecimento dos programas de pós-graduação existentes, a ampliação da oferta no interior, o incentivo à produção científica e tecnológica, a atração e fixação de doutores, a integração entre ensino, pesquisa e extensão, a internacionalização acadêmica e a valorização dos saberes tradicionais.
A Rede de Pesquisa e Desenvolvimento da Amazônia Legal foi lançada durante o Seminário de Encerramento do PDPG Amazônia Legal e reunião do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação (Foprop Norte), realizada entre os dias 18 e 20 de março de 2026, em Porto Velho, reunindo representantes de instituições acadêmicas e de fomento à pesquisa de toda a região Norte.
Para Rondônia, a participação na rede representa uma oportunidade estratégica de ampliar a produção científica, fortalecer os programas de pós-graduação e promover a formação de mestres e doutores, contribuindo para o desenvolvimento regional com base em inovação, sustentabilidade e valorização das potencialidades locais.
As propostas devem alinhar-se a um ou mais dos seguintes eixos estratégicos:
Doenças Determinadas Socialmente
Bioeconomia e Valorização dos Recursos Naturais
Amazônia Sustentável e Conservação da Biodiversidade
Transição Energética e Energias Renováveis
Educação de Qualidade
Água Potável e Saneamento
Indústria, Inovação e Infraestrutura
Redução das Desigualdades
Cidades e Comunidades Sustentáveis
Impactos da Mudança Global do Clima
Vida na Água e Vida Terrestre
Segurança Pública e Direitos Humanos
Formação de Recursos Humanos Qualificados
Diversidade Cultural
Migração Transnacional e Seus DesafiosPlanejamento Estratégico Regional
Saúde Pública no Norte do Brasil
Integração entre Saberes Científicos e Tradicionais
Avaliação com Base em Impactos Sociais, Ambientais e Científicos
Mineração Sustentável e Gestão de Minerais Estratégicos
As FAPs aptas a participar são:
FAPAC (Acre–AC)
FAPEAP (Amapá–AP)
FAPEAM (Amazonas–AM)
FAPEMAT (Mato Grosso–MT)
FAPEMA (Maranhão–MA)
FAPESPA (Pará–PA)
FAPERO (Rondônia-RO)
FAPERR (Roraima–RR)
FAPT (Tocantins–TO)
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