Governo de Rondônia intensifica combate à violência contra a mulher com operação integrada em todo o estado

Por Gerlen Oliveira

Publicada em 26/03/2026 às 16h17

A Operação Mulher Segura – 2026, ação integrada de enfrentamento à violência contra a mulher em razão do gênero, foi coordenada pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), e executada de forma conjunta pela Polícia Militar (PMRO), Polícia Civil (PCRO) e Polícia Técnico-Científica (Politec), entre os dias 19 de fevereiro e 5 de março, em atendimento à demanda extraordinária da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A operação teve como foco o cumprimento de mandados de prisão, aliado à execução de ações preventivas e educativas, reforçando a proteção às mulheres em todo o estado.

De acordo com o plano operacional, a ação foi estruturada com base em estratégias integradas e no uso de tecnologia para monitoramento em tempo real, garantindo maior eficiência no enfrentamento à violência de gênero.

RESULTADOS

Durante o período operacional, a atuação das forças de segurança alcançou números relevantes:

125 policiais mobilizados

46 viaturas empregadas

11 municípios atendidos

48 campanhas educativas realizadas

176 pessoas alcançadas pelas ações de conscientização

232 medidas protetivas acompanhadas

406 vítimas atendidas

10 prisões efetuadas

Esses dados demonstram o alcance da operação, que uniu repressão qualificada com prevenção, atuando diretamente na proteção de vítimas e no combate aos agressores.

INTEGRAÇÃO E PREVENÇÃO

Segundo o titular da Sesdec, Felipe Vital, além das ações repressivas, a operação também priorizou atividades educativas, com palestras, campanhas de conscientização e abordagens em locais estratégicos, ampliando o debate sobre a violência de gênero e fortalecendo a rede de proteção às mulheres.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, reforçou a importância da atuação conjunta das forças de segurança. “Essa operação é resultado de um trabalho estratégico e integrado. Atuamos tanto na repressão aos agressores quanto na prevenção, com ações educativas que ajudam a quebrar o ciclo da violência. o objetivo é proteger a vítima e agir com rigor contra quem comete esse tipo de crime”.

AÇÃO CONTÍNUA

A Operação Mulher Segura – 2026 evidencia a continuidade das ações voltadas à proteção das mulheres em Rondônia, alinhadas às diretrizes nacionais de enfrentamento à violência de gênero. As iniciativas seguem como prioridade na segurança pública estadual, com foco na redução dos casos, no fortalecimento da rede de apoio e na ampliação de um atendimento mais ágil e humanizado às vítimas.