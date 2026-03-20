Governo de Rondônia comemora o Dia Mundial da Agricultura e destaca a força do campo no desenvolvimento do estado

Por Midian Mascarenhas

Publicada em 20/03/2026 às 09h56

No dia 20 de março, data em que se comemora o Dia Mundial da Agricultura, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), homenageia homens e mulheres que, com dedicação e trabalho diário, contribuem diretamente para o fortalecimento da economia com produção em campo no estado.

A Seagri tem como objetivo impulsionar a produção rural, reconhecendo o trabalho dos agricultores no crescimento de Rondônia, ao levar alimentos à mesa das famílias e promover o desenvolvimento sustentável no meio rural. O estado tem se destacado nacionalmente na exportação de produtos como carne bovina, grãos, soja, café e tambaqui, evidenciando a diversidade e a força de sua produção agropecuária. A organização do setor é considerada estratégica para ampliar mercados, consolidar o crescimento das atividades e fortalecer a presença de Rondônia nos cenários nacional e internacional.

A soja liderou em volume, com 2.659.611 toneladas exportadas, principalmente para China, Espanha e Turquia

E os números comprovam essa força, de acordo com o Valor Bruto da Produção Agropecuária de fevereiro de 2026, Rondônia ocupa a 11ª posição no ranking nacional. Esse resultado coloca o estado à frente de diversas unidades da federação e reforça o potencial produtivo da região, mostrando que o estado está cada vez mais consolidado como uma potência do agronegócio.

Em 2025, as exportações de Rondônia se destacaram principalmente pelos produtos agrícolas e pecuários. A soja liderou em volume, com 2.659.611 toneladas exportadas, principalmente para China, Espanha e Turquia, totalizando 1,01 bilhão, seguida pela carne, que atingiu 280.877 toneladas e gerou quase 1,49 bilhão, com destaque para China e México como principais compradores. O milho teve expressiva participação, com 1.138.565 toneladas enviadas a países como Egito e Marrocos, totalizando 225 milhões.

O café e o algodão também se mantiveram relevantes, com exportações de 13.518 e 14.694,5 toneladas, respectivamente, direcionadas a mercados como Rússia, Espanha, Turquia e Egito. Por fim, o tambaqui, produto típico da região, teve 223 toneladas exportadas, principalmente para Peru e Estados Unidos, evidenciando a diversidade e a importância estratégica das exportações rondonienses para diferentes mercados internacionais.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o agricultor é fundamental para o desenvolvimento do estado. “É por meio do trabalho no campo que garantimos geração de emprego, renda e reconhecimento na agricultura. O governo do estado investe no setor produtivo, com políticas públicas, incentivo e valorização a quem faz o agro acontecer,” ressaltou.

O secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, também reforçou o reconhecimento ao trabalho realizado no campo com produtores. “Neste Dia Mundial do Agricultor, queremos reconhecer e valorizar cada produtor rural que, com esforço e dedicação, contribui para o crescimento de Rondônia. A Seagri tem atuado de forma contínua, com programas, assistência técnica e investimentos que fortalecem a agricultura familiar e o agronegócio, garantindo mais oportunidades e qualidade de vida no campo”.