Gerson Brenner: familiares, amigos e fãs se despedem do ator em velório em São Paulo

Por R7

Publicada em 26/03/2026 às 15h41

Familiares, amigos e fãs dão o último adeus ao ator Gerson Brenner na manhã desta quarta-feira (25), no Velório Tatuapé, na zona leste de São Paulo.

A cerimônia é aberta ao público entre 9h e 12h e reúne pessoas próximas e admiradores do artista, que morreu aos 66 anos em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

Após o velório, o corpo será levado ao Crematório da Vila Alpina, também na capital paulista, onde ocorrerá uma cerimônia restrita aos familiares.

Brenner estava internado no Hospital São Luiz, no bairro do Itaim, em São Paulo. A morte foi confirmada pela mulher do ator, Marta Brenner.

Vitória Brenner, filha caçula do ator, dá o último adeus ao paiEdu Araujo/Agnews

Filha enfrenta longa viagem para velório

A despedida também foi marcada por uma polêmica. A filha mais velha do ator, Ana Luísa Haas, rebateu críticas ao falar sobre a decisão que tomou para conseguir dar o último adeus ao pai.

Grávida de 38 semanas, ela enfrentou uma viagem de cerca de 18 horas de ônibus, de Porto Alegre até São Paulo, após ser impedida de embarcar em um voo por regras das companhias aéreas para gestantes.