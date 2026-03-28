Fundação de Cultura e Juventude publica edital de convocação para eleição do Conselho Municipal de Política Cultural

Por Assessoria

Publicada em 28/03/2026 às 08h46

A Fundação de Cultura e Juventude através da Prefeitura municipal torna público o edital de convocação para a eleição dos membros do Conselho Municipal de Política Cultural, reforçando o compromisso com a transparência e a participação democrática na construção das políticas públicas culturais do município.

O edital estabelece as diretrizes, prazos e critérios para participação no processo eleitoral, contemplando representantes da sociedade civil e do poder público. A iniciativa visa garantir a ampla representatividade dos diversos segmentos culturais, fortalecendo o diálogo entre gestão pública e comunidade.

O Conselho Municipal de Política Cultural desempenha papel fundamental na formulação, acompanhamento e fiscalização das ações culturais, sendo um importante espaço de escuta e construção coletiva.

Os interessados em participar devem acessar o edital completo, disponível abaixo, bem como os formulários de inscrição, onde constam todas as orientações sobre inscrição, documentação necessária e cronograma do processo eleitoral.

A Fundação de Cultura e Juventude convida todos os agentes culturais a participarem ativamente deste importante momento para o fortalecimento da cultura no município.