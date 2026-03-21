Frentes de trabalho reconstroem bueiros e garantem segurança à população

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 21/03/2026 às 11h34

Problemas antigos provocados por bueiros a céu aberto, consequência de anos de falta de investimentos do poder público, começam a ser solucionados em Porto Velho. A Prefeitura intensificou frentes de trabalho simultâneas que vêm atuando na recuperação dessas estruturas, trazendo mais segurança e qualidade de vida à população.

Nesta sexta-feira (20), a reportagem percorreu a zona Leste da capital e acompanhou de perto dois serviços executados ao mesmo tempo por equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).

No bairro Flamboyant, o morador Valdemar de Almeida destacou a importância da obra realizada em frente à sua residência, localizada na avenida José Amador dos Reis. Segundo ele, o local já foi palco de diversos acidentes envolvendo ciclistas, pedestres e até veículos.

A Prefeitura intensificou frentes de trabalho simultâneas que vêm atuando na recuperação dessas estruturas

“Era um bueiro aberto, cheio de lixo, onde aconteciam vários acidentes. Agora a equipe da prefeitura chegou e está fazendo um trabalho muito bom. Estão de parabéns por essa iniciativa”, afirmou.

Para a reconstrução da boca de lobo, foram utilizados mais de 800 quilos de cimento, além de pó de brita e areia, garantindo maior durabilidade e segurança à estrutura.

Bairro Cuniã

Seguindo pela região, outra equipe atuava no fechamento de um bueiro no cruzamento da avenida Sete de Setembro com a rua Ana Neri, no bairro Cuniã.

O comerciante Geomar de Lima, que possui uma mercearia em frente ao local, relatou que o problema também já havia causado acidentes

O comerciante Geomar de Lima, que possui uma mercearia em frente ao local, relatou que o problema também já havia causado acidentes.

“Uma pessoa chegou a cair dentro do bueiro, que ficava alagado por conta da sujeira. A prefeitura veio e resolveu. A avaliação é muito positiva, porque melhora a nossa qualidade de vida”, disse.

Além de garantir mais segurança, a reconstrução das bocas de lobo contribui diretamente para a saúde pública, ao evitar o acúmulo de água parada e, consequentemente, a proliferação de doenças.

Outro ponto destacado é a participação de mão de obra reeducanda nos serviços, promovendo também a ressocialização por meio do trabalho.