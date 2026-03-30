Forças de segurança apreendem mais de 400 kg de drogas no Rio Madeira

Por Lenilson Guedes / PMRO

Publicada em 30/03/2026 às 09h00

Foram, de acordo com a PM, 72kg de pasta base de cocaína, 316,850kg de maconha e 33,100kg de cloridrato de cocaína. Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, participaram da apreensão. No dia anterior, as forças de segurança apreenderam um rebocador.

Uma ação integrada das forças de segurança no estado de Rondônia, resultou na apreensão de aproximadamente 72 quilos de pasta base de cocaína, além de outras drogas e uma arma de fogo, na noite deste sábado (28), no leito do Rio Madeira, em Rondônia.

A operação foi realizada pela Polícia Militar de Rondônia, por meio do Comando de Policiamento Especializado e do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF) e do Canil do Batalhão de Choque. A ação faz parte da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, que intensifica o combate ao crime organizado na região de fronteira.

De acordo com informações policiais, a equipe realizava patrulhamento fluvial por volta das 23h30, nas proximidades de um ponto onde, no dia anterior, havia sido apreendido um rebocador. Havia suspeita de que criminosos tentariam resgatar a embarcação, o que elevou o nível de atenção dos agentes.

Durante o deslocamento, os policiais avistaram uma embarcação de pequeno porte, do tipo voadeira, com dois homens transportando sacos de sarrapilho. A situação levantou suspeitas, levando à abordagem.

Na vistoria, foram encontradas substâncias entorpecentes, incluindo pasta base de cocaína, além de porções de maconha do tipo skunk. Também foi apreendido um revólver calibre .38 municiado com cinco munições intactas.

Os suspeitos, identificados como D. S. M. e J. N. F., foram presos em flagrante. Eles não quiseram prestar esclarecimentos sobre a origem da droga.

Todo o material ilícito, incluindo a embarcação utilizada no transporte, foi apreendido. Os detidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Guajará-Mirim, responsável pela investigação de crimes relacionados ao tráfico internacional de drogas, devido à proximidade com a faixa de fronteira.