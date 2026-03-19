Força integrada desarticula garimpo ilegal e apreende maquinários

Por PM/RO

Publicada em 19/03/2026 às 09h15

Ariquemes (RO) – A Polícia Militar de Rondônia, por meio do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), em ação conjunta com o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), desarticulou, no dia 18 de março de 2026, uma atividade de extração mineral ilegal na zona rural do município.

A operação foi desencadeada após denúncia formal que apontava a prática de exploração irregular de cassiterita em área não autorizada. As equipes deslocaram-se até a região do distrito de Bom Futuro, onde, após levantamento aéreo com uso de drone, foi constatada intensa atividade de maquinário pesado em plena extração mineral.

Durante a fiscalização, foram identificadas escavadeiras hidráulicas, caminhões e pá carregadeira em operação. Os responsáveis alegaram possuir autorização ambiental vinculada a cooperativa de mineração, contudo, após análise técnica realizada pela equipe da SEDAM, foi verificado que a atividade ocorria fora da área licenciada, caracterizando exploração mineral irregular.

Em continuidade à ação, outras frentes de exploração também foram localizadas pelas equipes do BOPE, todas operando em desacordo com a legislação ambiental vigente. Diante da irregularidade, foram lavrados autos de infração em desfavor dos responsáveis.

Como medida administrativa e criminal, os maquinários utilizados na atividade ilícita foram apreendidos e removidos ao pátio do Batalhão de Polícia Ambiental. Os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Polícia Federal para adoção das providências legais cabíveis.

A ação integrada resultou na interrupção imediata da atividade ilegal, evitando maiores danos ao meio ambiente. A exploração mineral irregular representa grave ameaça aos recursos naturais, podendo causar degradação do solo, assoreamento de cursos d’água e impactos significativos à biodiversidade. A operação reforça o compromisso das instituições no combate aos crimes ambientais e na proteção dos recursos naturais em Rondônia.