Por Lúcio Albuquerque

Publicada em 07/03/2026 às 08h40

A quadra coberta do Flamengo portovelhense, apesar do imenso serviço ali prestado dando novas oportunidades a centenas de jovens entre os anos 1973 a 1990, tende a ser mais um item para a longa lista do “já teve aqui” – depois de muitos anos sem qualquer serventia, apenas sofrendo de auto-deteriorização, como tantos outros, sem qualquer esperança, pelo menos de imediato de que se possa recuperar o prédio, para o que, pelo visto, seria melhor um outro ginásio, mais moderno e aberto, como era antes, à contribuição, pelo esporte no processo educacional de jovens.

Além de palco de decisões de Jogos Escolares, com inicialmente a rivalidade só era entre colégios capital, mas também aos poucos crescendo qualidade desportiva vinda dos distritos de municípios de Rondônia, que lotavam a quadra, o que hoje não tem mais.

ELEIÇÕES



Talvez o fato mais esperado e com maior audiência em Porto Velho era quando iniciava a contagem de votos das eleições. Rondônia até 1982 normalmente tinha um só juiz param as duas Comarcas de então, Guajará-Mirim e Porto Velho. O juiz era Cesar Montenegro e a ele competia ditar o primeiro voto numa das muitas mesas apuradoras espalhadas, assim como as urnas, pela quadra do Flamengo. O locutor Walmir Miranda, da Cairia anunciava e o dr. Cesar, depois de pequeno discurso, anunciava para que candidato ia o voto.

Enquanto durasse a contagem de votos, e isso levava muitos dias, a quadra era o centro político do Território e milhares de pessoas, mesmo quem nada tinha a ver com a apuração, “batiam ponto” lá.

AS OSMARETES



Se o Chacrinha tinha as “Chacretes”, em Porto Velho, desde que a TV-Cultura se instalou em 1974, o radialista Osmar Vilhena com apoio da também jornalista Jussara Gotlieb criou lá o show de calouros e uma atração eram as “Osmaretes” e, com o fim daquela emissora, surgindo a TV-Rondônia, Osmar levou seu grupo para lá, onde ganhou mais plateia com acomodações melhores

MÚSICAS RELIGIOSAS

No “Flamengo” também acontecia a cada ano o concurso de músicas religiosas, com todo espaço da quadra tomado por torcidas organizadas, mas, claro, sem a bagunça e a violência do que hoje, lamentavelmente, somos testemunhas em partidas de futebol.

A louvação ganhava de 10x0 e, dizem, muitos namoros e até casamentos, começaram naquela rivalidade onde freiras e padres impunham ordem, com sutis ameaças de comunicar aos pais.