Festival de Música “Cultura Liberta” do IFRO recebe inscrições da comunidade interna e externa

Por ASCOM/IFRO

Publicada em 27/03/2026 às 17h01

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) torna pública a abertura das inscrições para o Festival de Música “Cultura Liberta”, conforme estabelecido no Edital nº 4/2026. A iniciativa tem como objetivo promover a valorização da cultura musical, incentivar a produção artística e fortalecer a integração entre a comunidade interna e externa.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio do formulário eletrônico disponível nos canais oficiais do IFRO, dentro do prazo previsto em edital.

Para participar, os interessados deverão submeter, até o próximo dia 14 de abril, um vídeo contendo apresentação musical ao vivo, podendo ser composição autoral ou interpretação, respeitando os critérios técnicos definidos. O processo seletivo será conduzido por comissão avaliadora, que considerará aspectos como qualidade técnica, interpretação e originalidade.

Poderão se inscrever participantes a partir de 12 anos de idade, sendo obrigatória a autorização dos responsáveis legais para menores de 18 anos. Os candidatos selecionados avançarão para a etapa final, que ocorrerá de forma presencial durante a programação da III Feira da Agricultura Familiar e Agroecológica, em Porto Velho (no Campus Calama).

As inscrições podem ser feitas para as categorias: Estudantil (Alunos do IFRO - Intérprete), Estudantil (Comunidade Externa - Intérprete), Estudantil (Alunos do IFRO - Autoral), (Comunidade Externa - Autoral) e Expositores da III Feira da Agricultura Familiar e Agroecológica (Categoria Livre).

Cultura Liberta

O Festival de Música busca proporcionar visibilidade aos talentos musicais e contribuir para o fortalecimento das expressões culturais no estado de Rondônia. Integra ações de incentivo à arte, à cultura e à formação cidadã, o Festival “Cultura Liberta” está alinhado ao compromisso institucional com a democratização do acesso à produção cultural.

O edital completo, com todas as informações, cronograma e orientações, está disponível no portal oficial de seleção do IFRO e pode ser acessado por este link.