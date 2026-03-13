Federação de Futebol de Rondônia divulga datas é horários da Semifinais do Rondoniense

O DCO da Federação de Futebol do Estado de Rondônia divulgou as datas e horários dos jogos das semifinais do Rondoniense Sicredi, os clubes Ji-Paraná, Gazin Porto Velho, Guaporé e Rondoniense continuam na disputa pelo título da competição. Os jogos decisivos das semifinais começam já no próximo domingo dia 15 de março, no Aluízio Ferreira às 17h entram em campo para a partida de ida Rondoniense e Ji-Paraná, enquanto no Cassolão o Guaporé recebe o Gazin Porto Velho às 19h30.
Na próxima quarta feira, dia 18 de março, os acontecem os jogos da volta de forma simultânea às 19h30, no estádio Biancão o Ji-Paraná decide a vaga na final com o Rondoniese e no Aluízio Ferreira o Gazin Porto Velho duela com o Guaporé. O horário das partidas foi adequação solicitada pela emissora detentora do direito de transmissão para transmissão das finais em TV Aberta, Rede Amazônica, afiliada Globo.
Entre os semifinalistas apenas o Guaporé ainda não foi campeão Rondoniense, mas chega a fase semifinais pela segunda vez consecutiva, o Jacaré da Zona da Marta somou 22 pontos e se classificou em terceiro lugar. O Rondoniense Social Clube foi campeão Rondoniense em 2016, mas desde então, o time da zona lesta da capital não chegava a fase decisiva do estadual, o Rondoniense ficou com a última vaga com 18 pontos.
O Gazin Porto Velho vem fazendo história no Rondoniense Sicredi, sempre presente na fase decisiva do campeonato, a Locomotiva vai em busca do 6º título de campeão de Rondônia, o Gazin Porto Velho chegou a fase de semifinais com segunda melhor campanha com 27 pontos. O maior campeão de Rondônia em atividade é o Ji-Paraná com 9 conquistas, mas o Galo da BR não levanta a taça a quase 14 anos, a última conquista foi no ano de 2012. Pra conquitar o 10ª titulo de campeão Rondoniense o Ji-Paraná somou 30 pontos, tem o melhor ataque e a melhor defesa da competição e chega invicto para a fase de semifinais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!