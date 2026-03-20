Famílias indígenas recebem do governo de Rondônia cestas básicas e água mineral

Por Rebeca Freire

Publicada em 20/03/2026 às 11h52

Famílias do povo indígena Karitiana receberam cestas básicas e água mineral em uma ação promovida pelo governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual do Indígena (SI). A entrega ocorreu nos dias 12 e 13 de março, nas aldeias Nova Rio Candeias, Juari e São Francisco, após a cheia de rio da região afetar plantações e moradias das comunidades.

A ação contou com o apoio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), que disponibilizou os mantimentos, do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) e da Defesa Civil Estadual, que auxiliaram na logística de transporte e na entrega dentro do território.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o objetivo é garantir que as políticas públicas e as ações de assistência do governo do estado alcancem todas as comunidades.

A necessidade de apoio às famílias foi identificada durante visitas técnicas realizadas pela equipe da SI durante a aplicação do Diagnóstico Socioambiental e Econômico nas comunidades. O levantamento permitiu identificar os impactos causados pelas cheias e a necessidade de apoio emergencial às famílias.

Segundo o titular da SI, Gasodá Suruí, a presença das equipes nos territórios permite compreender de perto a realidade das comunidades e identificar suas necessidades. A partir desse contato direto é possível articular ações que levem apoio e políticas públicas de forma mais eficaz para os povos indígenas.

A iniciativa evidencia a atuação integrada entre os órgãos estaduais para garantir assistência às comunidades indígenas nas situações de vulnerabilidade.