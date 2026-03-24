Família é rendida por criminosos e tem quatro celulares e uma moto roubados

Por machadinhoonline

Publicada em 24/03/2026 às 14h44

Na noite de segunda-feira (23), um roubo foi registrado na Travessa 21 de Abril, localizada na região central de Machadinho

De acordo com as informações apuradas, a guarnição da Polícia Militar foi acionada via aplicativo WhatsApp por um solicitante, que relatou que sua irmã havia sido vítima de assalto. De imediato, os policiais se deslocaram até o endereço informado.

No local, a vítima relatou que dois indivíduos armados, possivelmente com pistolas, invadiram a residência. Segundo as características repassadas, um dos suspeitos é de aparência jovem, pele branca e baixa estatura, enquanto o outro é moreno, alto e magro.

Durante a ação criminosa, os suspeitos ameaçaram os moradores, afirmando que matariam todos caso houvesse qualquer tipo de reação. Em seguida, obrigaram o esposo da vítima a deitar no chão enquanto realizavam o roubo.

Foram subtraídos diversos objetos, entre eles:

01 aparelho celular Xiaomi Redmi Note 13

01 aparelho celular Xiaomi 14C

01 aparelho celular Samsung Galaxy A06

01 aparelho celular Jovi modelo Y29

01 notebook da marca Lenovo

01 motocicleta Honda Bros 160, cor cinza, placa UAL6G01

Após o crime, os suspeitos fugiram tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar realizou diligências na tentativa de localizar os autores, além de tentar rastrear os aparelhos celulares e alertar municípios vizinhos e postos de combustíveis da região. No entanto, até o momento, ninguém foi preso e os bens não foram recuperados.

A ocorrência foi registrada e segue sob investigação das autoridades competentes.